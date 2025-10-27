El mundo Universitario celebra el tricampeonato del club, alcanzado el último domingo en Tarma, y algunos famosos hinchas cremas festejaron en redes sociales.
Uno de los más representativos es el cantante y compositor Gianmarco, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram.
Otro de ellos es el actor, director y conductor de televisión Aldo Miyashiro, confeso hincha crema, recordado también por la serie de televisión ‘Misterio’ que relata la vida de un hincha de la ‘U’ en la barra.
Además de compartir la histórica imagen del plantel con la copa, también publicaron las imágenes de los festejos en los camerinos.
GIANMARCO
ALDO MIYASHIRO
FERNANDO ARMAS
ANDRÉS WIESE
Los cremas, dirigidos por Jorge Fossati, sacaron una importante ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, tanto en el Torneo Clausura como en la tabla acumulada.
Antes, ya había ganado el Torneo Apertura, pese a competir paralelamente en el fase de grupos de la Copa Libertadores, edición en la que llegó hasta los octavos de final y cayó ante Palmeiras.
