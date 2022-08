Alianza Lima, el último domingo, venció por la mínima diferencia a Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva que lució un lleno total, como habitualmente suele estar en los partidos que los blanquiazules juegan en condición de local.

El apoyo incondicional de su hinchada siempre ha sido destacado por los jugadores y uno de ellos es Gino Peruzzi, quien quedó impresionado con el marco de Matute en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

“Cada vez que me consultaron por la hinchada de Alianza Lima, no encuentro palabras para describirla. Es impresionante la pasión que sienten (los hinchas) con esta institución. A las 11:00 de la mañana el estadio estaba lleno, no entraba nadie. Se parece a La Bombonera (estadio de Boca Juniors) porque son estadios cerrados y se siente mucho el aliento. Es hermoso”, dijo el lateral argentino a Willax Deportes.

Cabe mencionar que Gino Peruzzi estuvo en Boca Juniors desde el 2015 al 2019, ganando tres Superligas y una Copa Argentina.

NÚMEROS DE GINO PERUZZI

El lateral, desde que llegó a Alianza Lima, ha disputado un total de cinco partidos: enfrentó a Sport Huancayo, Sporting Cristal, Carlos A. Mannucci, Sport Boys y Atlético Grau.