Por Redacción EC

El programa “Juego en Corto” reveló posibles novedades en los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes de cara a sus respectivos partidos de este martes 14 de abril por la Liga 1 Te Apuesto y Conmebol Libertadores 2026.

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