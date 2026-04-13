El programa “Juego en Corto” reveló posibles novedades en los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes de cara a sus respectivos partidos de este martes 14 de abril por la Liga 1 Te Apuesto y Conmebol Libertadores 2026.

En el caso de los blanquiazules, que visitarán a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, una de las principales sorpresas sería la inclusión de Federico Girotti como titular en el ataque. Recordemos que el delantero argentino no fue considerado en la lista de convocados para el clásico frente a Universitario.

Por el lado crema, Universitario de Deportes recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la segunda jornada de la Copa Libertadores, y el nombre que llamó la atención fue el de Gassama, quien podría arrancar desde el inicio en la delantera junto a Álex Valera.

Estas posibles alineaciones generan expectativa entre los hinchas, ya que ambos equipos buscan resultados clave: Alianza para seguir peleando en el torneo local y Universitario para hacerse fuerte en casa a nivel internacional.