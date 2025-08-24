Universitario domina el clásico ante Alianza Lima y estuvo a milímetros de ponerse arriba en el marcador con un gol de Alex Valera; sin embargo, el árbitro Jordi Espinoza, a instancias del VAR, anuló el tanto.

Tras un tiro libre, el balón le quedó a Jesús Castillo. El volante, ubicado fuera del área blanquiazul, tuvo el tiempo de acomodarse y rematar de manera potente. El disparo sorprendió a Guillermo Viscarra, quien puso la mano y dejó la pelota flotando.

¡POR POCO! Alex Valera ⚽ había marcado el 1-0 a favor de @Universitario 🟠, pero inmediatamente después el árbitro cobró una posición adelantada ❌. #ElClasicoXGOLPERU pic.twitter.com/vtWJo5p4SV — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

Sorpresivamente apareció Alex Valera para anotar de cabeza. Sin embargo, el juez de línea de ese sector levantó el banderín señalando un offside. Pero la jugada no fue tan clara como parecía.

La posición adelantada de Valera fue milimétrica, por lo que Jordi Espinoza tuvo que apoyarse en el VAR para decretar de manera definitiva la posición adelantada del atacante.

