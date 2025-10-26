Alex Valera había aparecido al minuto 22 del Universitario vs. ADT, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El delantero crema anotó un golazo que pudo ser el 1-0 para los cremas. Tras un pase de Andy Polo, el goleador de la U controló bien y definió con tranquilidad al palo izquierdo del arquero; sin embargo, el VAR advirtió de una posible mano del jugador. El árbitro Kevin Ortega fue a revisas las imágenes y constató que la pelota pegó en la mano de Valera previo al gol. Al final, se cobró falta a favor del cuadro tarmeño y el partido sigue 0-0.
