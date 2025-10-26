Alex Valera había aparecido al minuto 22 del Universitario vs. ADT, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El delantero crema anotó un golazo que pudo ser el 1-0 para los cremas. Tras un pase de Andy Polo, el goleador de la U controló bien y definió con tranquilidad al palo izquierdo del arquero; sin embargo, el VAR advirtió de una posible mano del jugador. El árbitro Kevin Ortega fue a revisas las imágenes y constató que la pelota pegó en la mano de Valera previo al gol. Al final, se cobró falta a favor del cuadro tarmeño y el partido sigue 0-0.

🏁KEVIN ORTEGA ANULA EL GOL DE ALEX VALERA



El delantero se llevó el balón con la mano 🖐️#ADT 0-0 #Universitario



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoClausura2025 pic.twitter.com/GESJto10La — L1MAX (@L1MAX_) October 26, 2025

