Resumen

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Árbitro anula gol de Jairo Vélez ante Atlético Grau.
Árbitro anula gol de Jairo Vélez ante Atlético Grau.
Por Redacción EC

Alianza Lima está venciendo 1-0 Atlético Grau en Piura por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los íntimos buscan continuar en la cima del certamen para pelear el título con Los Chankas.

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