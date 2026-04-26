Alianza Lima está venciendo 1-0 Atlético Grau en Piura por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los íntimos buscan continuar en la cima del certamen para pelear el título con Los Chankas.

En el Estadio Mansiche de Trujillo, los dirigidos por Pablo Guede se pusieron 1-0 arriba con el gol de Eryc Castillo a los 42 minutos. El ecuatoriano, que actúa como segundo delantero al lado de Paolo Guerrero, se encargó de concretar una de las tantas ocasiones creadas por los blanquiazules.

😱 KEVIN ORTEGA LE ANULA EL GOL A JAIRO VÉLEZ



🏁El árbitro principal indició que el jugador blanquiazul empujó a su adversario al momento de cabecear.#Grau 0-1 #AlianzaLima



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En la segunda mitad, Jairo Vélez había marcado el 2-0 de cabeza. Sin embargo, el juez Kevin Ortega anuló el tanto aludiendo falta del volante ecuatoriano nacionalizado peruano.

Como se recuerda, a los 21’, el atacante del cuadro de Piura, De la Cruz, se fue expulsado tras agredir al central aliancista Mateo Antoni.

Con este resultado, Alianza Lima se subió a la cima del Apertura con 29 unidades a falta de tres jornadas por jugarse.