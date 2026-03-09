Resumen

Estaba adelantado: así fue el gol anulado a Paolo Guerrero tras revisión del VAR
Por Redacción EC

Por la fecha 6 del Torneo Apertura, Alianza Lima pudo irse al descanso con ventaja de 2-1 sobre Melgar con un gol de Paolo Guerrero; sin embargo, el delantero estaba adelantado y, tras revisión del VAR, se anuló su anotación.

