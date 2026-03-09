Estaba adelantado: así fue el gol anulado a Paolo Guerrero tras revisión del VAR

Por la fecha 6 del Torneo Apertura, Alianza Lima pudo irse al descanso con ventaja de 2-1 sobre Melgar con un gol de Paolo Guerrero; sin embargo, el delantero estaba adelantado y, tras revisión del VAR, se anuló su anotación.

Todo ocurrió en los descuentos del primer tiempo, cuando Jairo Vélez sacó un centro al área y Paolo Guerrero definió para colocar el segundo tanto de Alianza Lima. No obstante, el ‘Depredador’ estaba unos centímetros fuera de juego y no pudo celebrar.

El árbitro Joel Alarcón estuvo en comunicación con el VAR, que trazó líneas para confirmar la posición ilítica de Guerrero. Tras ello, cobró tiro libre a favor de Melgar y el marcador se mantiene 1-1 en Matute.

SOBRE EL AUTOR