Cuando parecía que el primer grito de gol iba a llegar en el Universitario vs. Palmeiras, el árbitro corrigió la jugada. Jairo Concha sacó un bombazo al minuto 11 del partido que batió a Weverton, pero fue anulado debido a la obstrucción de Martín Pérez Guedes en la visión del arquero brasileño. El VAR confirmó lo ocurrido y no convalidó el tanto crema.
