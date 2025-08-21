Cuando parecía que el primer grito de gol iba a llegar en el Universitario vs. Palmeiras, el árbitro corrigió la jugada. Jairo Concha sacó un bombazo al minuto 11 del partido que batió a Weverton, pero fue anulado debido a la obstrucción de Martín Pérez Guedes en la visión del arquero brasileño. El VAR confirmó lo ocurrido y no convalidó el tanto crema.

ERA UN GOLAZO DE CONCHA... PERO NO SUMA: Universitario abría el partido ante Palmeiras pero fue anulado por offside de Pérez Guedes.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eE1PPrJRig — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

