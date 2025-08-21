Gol anulado a Jairo Concha en el Universitario vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2025. (Captura)
Redacción EC
Redacción EC

Cuando parecía que el primer grito de gol iba a llegar en el Universitario vs. Palmeiras, el árbitro corrigió la jugada. Jairo Concha sacó un bombazo al minuto 11 del partido que batió a Weverton, pero fue anulado debido a la obstrucción de Martín Pérez Guedes en la visión del arquero brasileño. El VAR confirmó lo ocurrido y no convalidó el tanto crema.

