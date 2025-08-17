Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Álex Valera había marcado el segundo del partido, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada.
El VAR tuvo que intervenir para corroborar que el pie de Carabalí, en la jugada previa, estaba fuera de juego.
