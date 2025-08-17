Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Álex Valera había marcado el segundo del partido, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada.

El VAR tuvo que intervenir para corroborar que el pie de Carabalí, en la jugada previa, estaba fuera de juego.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Carabalí controla con IZQUIERDA y conduce hacia la IZQUIERDA. Solo haciendo eso, logra que la defensa de Huancayo se estire: no acumula tráfico por el medio. Luego, suelta el pase filtrado y Valera remata muy bien.



El ecuatoriano es el tipo de carrilero que la 'U' necesita. pic.twitter.com/16j1rpTZFG — Hache (@eljuegosagrado_) August 17, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.