Williams Riveros había marcado de cabeza el 1-0 de Universitario vs. Alianza Atlético, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada.
Redacción EC

En el primer tiempo, pudo hacer adelantado en el marcador ante Alianza Atlético gracias a un gol de Williams Riveros. El central paraguayo había conectado de cabeza para batir a Diego Melián, pero el árbitro decidió detener las acciones y anular el tanto por posición adelantada. Tras revisión del VAR y el trazado de líneas, se pudo confirmar que el paraguayo estuvo en posición ilícita y sacó provecho de eso. La jugada fue bien invalidad y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en cero.

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

