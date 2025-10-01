En el primer tiempo, Universitario pudo hacer adelantado en el marcador ante Alianza Atlético gracias a un gol de Williams Riveros. El central paraguayo había conectado de cabeza para batir a Diego Melián, pero el árbitro decidió detener las acciones y anular el tanto por posición adelantada. Tras revisión del VAR y el trazado de líneas, se pudo confirmar que el paraguayo estuvo en posición ilícita y sacó provecho de eso. La jugada fue bien invalidad y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en cero.

