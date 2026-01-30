Alianza Lima se estrenó con un triunfo agónica en la Liga 1 2026. En un partido con un contexto raro porque no se transmitió debido a supuestos problemas de pago de 1190 Sports, la empresa dueña de los derechos de TV del torneo local, los íntimos lograron los tres puntos tras vencer 2-1 a Sport Huancayo de visita.

El primer tanto lo marcó Paolo Guerrero a los 36 minutos del primer tiempo. El ‘Depredador’ cambió por gol un penal cometido por los defensas locales. Sin embargo, previo al cierre del primer tiempo, el conjunto huancaíno pudo igualar el resultado.

Cuando el partido se estaba terminando y ambos equipos no pasaban del empate transitorio, Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo, frotó la lámpara para darle una victoria agónica a su equipo. El atacante argentino marcó de tiro libre un golazo a los 92 minutos.