Alan Cantero marcó el primer gol de Alianza Lima en este 2026. (Foto: Captura)
Redacción EC
Redacción EC

Alan Cantero abrió el marcador para en la Serie Río de La Plata gracias a una definición certera dentro del área que rompió la paridad en Montevideo. El delantero blanquiazul aprovechó un balón suelto tras una jugada colectiva bien hilvanada por el mediocampo aliancista y colocó el 1-0 que encendió a la hinchada.

Este tanto no solo puso en ventaja a los íntimos, sino que además le dio mayor dinamismo al encuentro amistoso ante un rival argentino que, hasta ese momento, intentaba asentarse en el control del juego. La conquista de Cantero refleja la ambición de Alianza en su primera prueba internacional del año y suma confianza en el plan futbolístico que viene implementando Pablo Guede.

Sin embargo, la alegría blanquiazul no duró mucho. Minutos más tarde, Matías Abaldo puso el empate transitorio tras un tiro libre muy bien ejecutado.

