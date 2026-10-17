El conjunto piurano encontró el empate a los 44 minutos, pese al dominio blanquiazul.
El conjunto piurano encontró el empate a los 44 minutos, pese al dominio blanquiazul.
Por Redacción EC

Alianza Lima recibió un duro golpe en Matute. Cuando parecía tener el control del partido, Atlético Grau encontró el camino para igualar el marcador y puso el 1-1 a los 44 minutos del encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Aldair Vásquez fue el encargado de convertir el tanto visitante.

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