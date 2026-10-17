Alianza Lima recibió un duro golpe en Matute. Cuando parecía tener el control del partido, Atlético Grau encontró el camino para igualar el marcador y puso el 1-1 a los 44 minutos del encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Aldair Vásquez fue el encargado de convertir el tanto visitante.

La jugada nació por la banda izquierda, desde donde Atlético Grau lanzó un centro rasante al área blanquiazul. Vásquez apareció para desviar el balón y cambiarle la trayectoria, dejando sin opciones al arquero Alejandro Duarte. La acción sorprendió a los íntimos, que hasta ese momento dominaban el compromiso.

El empate cambió el panorama de un partido en el que Alianza Lima había tomado la iniciativa desde el inicio con el gol de Kevin Quevedo a los 11 minutos. Ahora, el equipo blanquiazul deberá recuperar la ventaja ante un Atlético Grau que aprovechó una de sus oportunidades para complicar al conjunto local.