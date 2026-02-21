Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Apareció el goleador: Álex Valera puso el 2-0 de Universitario ante Cristal de penal
Por Redacción EC

Universitario de Deportes estiró su ventaja frente a Sporting Cristal en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, disputado este sábado en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. A los 35 minutos del primer tiempo, Álex Valera definió con un remate preciso dentro del área para establecer el 2-0 parcial a favor de los cremas, luego de que José Carabali hubiera abierto el marcador en el minuto 9 del compromiso en un duelo que aún continúa en desarrollo.

