Apareció el goleador: Álex Valera puso el 2-0 de Universitario ante Cristal de penal

Universitario de Deportes estiró su ventaja frente a Sporting Cristal en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, disputado este sábado en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. A los 35 minutos del primer tiempo, Álex Valera definió con un remate preciso dentro del área para establecer el 2-0 parcial a favor de los cremas, luego de que José Carabali hubiera abierto el marcador en el minuto 9 del compromiso en un duelo que aún continúa en desarrollo.

El tanto de Valera llegó tras una combinación ofensiva que rompió la resistencia de la zaga rimense y amplió la ventaja para el equipo merengue, que busca consolidarse en los primeros puestos de la tabla en las jornadas iniciales del Apertura. El cuadro dirigido por (técnico, si se conoce en el contexto) ha mostrado un dominio territorial en pasajes claves del primer tiempo, mientras Cristal intenta reponerse para reducir distancias ante su afición en un clásico con historia en el fútbol peruano.

El triunfo parcial pone a Universitario con una importante ventaja en un duelo que cuenta además con el aliciente de enfrentar a un rival tradicional del torneo en una plaza complicada para los visitantes. Sporting Cristal, con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones, busca acortar la diferencia antes del descanso, en un encuentro que mantiene la atención de la afición local y que puede tener impacto en la configuración de la lucha por el título en las próximas fechas.

