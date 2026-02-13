El gol de Alex Valera, a los 61 minutos, significó el 2-0 de Universitario de Deportes ante Cienciano por la fecha 2 de la Liga 1 2026, aunque fue el primero en la cuenta personal del atacante crema. La jugada nació desde la inteligencia de Jesús Castillo, quien leyó el movimiento por derecha y metió un pase profundo que rompió líneas y habilitó al recién ingresado José Carabalí.

Carabalí ganó el espacio, llegó a posición de ataque y conectó un cabezazo que obligó al arquero de Cienciano a una estirada urgente. El guardameta logró desviar el balón, pero el rebote quedó flotando, peligrosísimo, prácticamente sobre la línea. La defensa cusqueña no reaccionó; el Monumental, en cambio, se preparaba para gritar.

Fue entonces cuando Valera apareció con ese olfato que distingue a los delanteros de área. Atacó el rebote con decisión, se lanzó en un cabezazo corto y certero, y puso el 2-0 en el marcador en medio de la algarabía crema. El tanto premió la insistencia de Universitario, que había salido más agresivo en el complemento.