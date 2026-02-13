Resumen

Alex Valera puso el 2-0 de cabeza ante Cienciano.
Por Redacción EC

El gol de Alex Valera, a los 61 minutos, significó el 2-0 de Universitario de Deportes ante Cienciano por la fecha 2 de la Liga 1 2026, aunque fue el primero en la cuenta personal del atacante crema. La jugada nació desde la inteligencia de Jesús Castillo, quien leyó el movimiento por derecha y metió un pase profundo que rompió líneas y habilitó al recién ingresado José Carabalí.

