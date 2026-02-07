¡Apareció el goleador! Alex Valera marcó el 1-0 de Universitario sobre Cusco FC

Resumen

Álex Valera marcó el 1-0 de Universitario sobre Cusco FC
Por Redacción EC

Alex Valera apareció en el momento más caliente del segundo tiempo para destrabar un partido que venía siendo cerrado y disputado en cada metro. A los 58 minutos, el delantero crema encontró un rebote en el área tras un tiro de esquina y definió de derecha para poner el 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega, firmando así su primer gol del torneo y dejando atrás el claro que había desperdiciado en la etapa inicial.

