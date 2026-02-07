¡Apareció el goleador! Alex Valera marcó el 1-0 de Universitario sobre Cusco FC

Alex Valera apareció en el momento más caliente del segundo tiempo para destrabar un partido que venía siendo cerrado y disputado en cada metro. A los 58 minutos, el delantero crema encontró un rebote en el área tras un tiro de esquina y definió de derecha para poner el 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega, firmando así su primer gol del torneo y dejando atrás el claro que había desperdiciado en la etapa inicial.

El tanto permitió que Universitario tomara un respiro en un duelo marcado por la intensidad, la presión alta y el desgaste propio de la altura. Bajo la conducción interina de Javier Rabanal, el equipo crema ajustó piezas tras el gol y buscó sostener la posesión ante un Cusco FC que, obligado por el marcador, adelantó líneas en busca del empate. El partido, sin embargo, se mantiene abierto y con ritmo creciente.

Con la ventaja parcial, los merengues intentan administrar mejor sus transiciones y aprovechar los espacios que deja un rival volcado al ataque. Cusco FC sigue presionando y empujando desde su localía, mientras Universitario apuesta por el orden táctico y la velocidad en salida. El 1-0, por ahora, inclina la balanza, pero el desenlace sigue completamente en disputa en el Garcilaso.