El delantero peruano Alex Valera fue protagonista en el duelo entre Universitario y Cusco FC al marcar el 1-0 con una gran definición, destacando por su oportunismo dentro del área en un partido muy disputado por la Liga 1. El gol llegó en el segundo tiempo, cuando el atacante apareció en el momento clave para romper la igualdad y encaminar a su equipo en la altura del Cusco, luego de un encuentro cerrado y de alta intensidad. Valera se cobró así su revancha tras una ocasión fallada previamente y reafirmó su rol como goleador crema en el inicio del torneo.

El delantero peruano Alex Valera fue protagonista en el duelo entre Universitario y Cusco FC al marcar el 1-0 con una gran definición, destacando por su oportunismo dentro del área en un partido muy disputado por la Liga 1. El gol llegó en el segundo tiempo, cuando el atacante apareció en el momento clave para romper la igualdad y encaminar a su equipo en la altura del Cusco, luego de un encuentro cerrado y de alta intensidad. Valera se cobró así su revancha tras una ocasión fallada previamente y reafirmó su rol como goleador crema en el inicio del torneo. ¡GOL DE ALEX VALERA! ⚽️#Universitario 1-0 #Cusco



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