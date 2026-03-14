Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 14 de marzo de 2026. Lisandro Alzugaray (61′) marcó el primero del partido con una espectacular volea.
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El atacante argentino disparó en primera intención tras el centro de José Carabalí. El potente disparo fue imposible de atajar para el portero Ángelo Campos.