Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 14 de marzo de 2026. Lisandro Alzugaray (61′) marcó el primero del partido con una espectacular volea.

El atacante argentino disparó en primera intención tras el centro de José Carabalí. El potente disparo fue imposible de atajar para el portero Ángelo Campos.