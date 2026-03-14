Por Redacción EC

recibe a en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura de la , este sábado 14 de marzo de 2026. Lisandro Alzugaray (61′) marcó el primero del partido con una espectacular volea.

MIRAR | “El modelo combina identidad, formación y negocio”: Franco Velazco y por qué la ‘U’ busca jóvenes promesas en el lejano y exótico Japón

El atacante argentino disparó en primera intención tras el centro de José Carabalí. El potente disparo fue imposible de atajar para el portero Ángelo Campos.

VIDEO RECOMENDADO
Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.