Alianza Lima viene derrotando 1-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El autor del gol fue Pedro Aquino, quien de un cabezazo tras un tiro de esquina, batió el arco defendido por Álvaro Villete. La ‘Roca’, de gran rendimiento en el primer tiempo, marcó así su primer tanto en el estadio Alejandro Villanueva.

A los 33 minutos de juego, los íntimos pudieron cristalizar en el marcador su dominio en el juego. Un gran centro de Pablo Ceppelini terminó en la cabeza de Pedro Aquino, quien apuntó al arco y, en complicidad del portero Villete, puso el primero de la noche.

El exfutbolista de Sporting Cristal no dudó en festejar con sus compañeros, mientras que en las tribunas los hinchas aliancistas que acudieron al estadio desgarraban sus gargantas.

El elenco blanquiazul ahora deberá cerrar la victoria para seguir peleando en los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga 1, mientras Aquino se perfila a ser titular este jueves en Coquimbo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante U de Chile.

Mira el gol de Pedro Aquino con Alianza Lima:

¡PEDRO AQUINO MARCA SU PRIMER GOL EN ALIANZA LIMA! pic.twitter.com/VCdkMt3p30 — El Hincha Blanquiazul (@HinchaAL1901) September 22, 2025

