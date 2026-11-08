El delantero ecuatoriano convirtió desde los doce pasos y volvió a emparejar el marcador en el Monumental.
El delantero ecuatoriano convirtió desde los doce pasos y volvió a emparejar el marcador en el Monumental.
Por Redacción EC

Silencio en el Monumental. A los 78 minutos, Bryan Angulo convirtió un penal y marcó el 2-2 de CD Moquegua ante Universitario de Deportes, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero ecuatoriano no desaprovechó la oportunidad desde los doce pasos y volvió a golpear al equipo crema.

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