Silencio en el Monumental. A los 78 minutos, Bryan Angulo convirtió un penal y marcó el 2-2 de CD Moquegua ante Universitario de Deportes, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero ecuatoriano no desaprovechó la oportunidad desde los doce pasos y volvió a golpear al equipo crema.

La jugada se originó tras una falta de Jorge Murrugarra dentro de su propia área. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y Angulo asumió la responsabilidad de ejecutar el disparo. Con un remate efectivo, venció al arquero merengue y desató la celebración del conjunto visitante.

El empate volvió a cambiar el panorama de un partido lleno de emociones. Universitario, que había recuperado la ventaja con un tanto de Gianluca Lapadula, ahora deberá buscar nuevamente el triunfo ante un CD Moquegua que no baja los brazos en el Estadio Monumental.