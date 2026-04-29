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¡Tras centro de Concha! Golazo de Caín Fara para el 1-1 de Universitario vs Nacional | VIDEO
¡Tras centro de Concha! Golazo de Caín Fara para el 1-1 de Universitario vs Nacional | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario consiguió el empate 1-1 ante Nacional en el Estadio Monumental por Copa Libertadores. A los 40′, Caín Fara apareció para sacar provecho de un tiro de esquina de Jairo Concha y marcar el empate para los cremas. En una jugada ofensiva, el ‘17′ de la U envió el centro al segundo palo de Luis Mejía. Allí ganó el defensor argentino, quien puso el pide derecho para sacar un remate fortísimo que infló las redes del ‘Bolso’. Con ello, Universitario igualó el marcador y tiene todo para consumar la remontada de local.

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