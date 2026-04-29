¡Tras centro de Concha! Golazo de Caín Fara para el 1-1 de Universitario vs Nacional | VIDEO

Universitario consiguió el empate 1-1 ante Nacional en el Estadio Monumental por Copa Libertadores. A los 40′, Caín Fara apareció para sacar provecho de un tiro de esquina de Jairo Concha y marcar el empate para los cremas. En una jugada ofensiva, el ‘17′ de la U envió el centro al segundo palo de Luis Mejía. Allí ganó el defensor argentino, quien puso el pide derecho para sacar un remate fortísimo que infló las redes del ‘Bolso’. Con ello, Universitario igualó el marcador y tiene todo para consumar la remontada de local.

Universitario consiguió el empate 1-1 ante Nacional en el Estadio Monumental por Copa Libertadores. A los 40′, Caín Fara apareció para sacar provecho de un tiro de esquina de Jairo Concha y marcar el empate para los cremas. En una jugada ofensiva, el ‘17′ de la U envió el centro al segundo palo de Luis Mejía. Allí ganó el defensor argentino, quien puso el pide derecho para sacar un remate fortísimo que infló las redes del ‘Bolso’. Con ello, Universitario igualó el marcador y tiene todo para consumar la remontada de local. ¡APARECIÓ LA GARRA DE CAÍN FARA! El argentino pone el empate de Universitario ante Nacional.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yYPtW6zUVq — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru