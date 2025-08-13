Alianza Lima recibe a U. Católica de Quito en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Alan Cantero apareció en el área rival para marcar el 1-0 de los ‘íntimos’ en el 76′.
El delantero argentino aprovechó el pivoteo de Hernán Barcos y, de cabeza, venció la portería del conjunto ecuatoriano.
