Alianza Lima recibe a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este jueves 16 de octubre. Piero Cari (63′) marcó su primer gol como profesional con la camiseta ‘íntima’.

El ‘potrillo’ disparo de media distancia y venció al portero Rivadeneyra.

