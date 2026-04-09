Cienciano rescató un empate 1 a 1 frente a Juventud por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026, este jueves 9 de abril. desde del Estadio Centenario.

Carlos Garcés (88′) marcó el agónico empate del conjunto ‘imperial’ con un potente cabezazo.

Con este empate, Cienciano se coloca en la segunda posición del Grupo B, solo por debajo de Puerto Cabello que lidera con 3 puntos.