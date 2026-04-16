Cienciano recibe a Puerto Cabello por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, este jueves 16 de abril. Carlos Garcés fue el encargado de anotar el primer gol del partido.
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Cienciano recibe a Puerto Cabello por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, este jueves 16 de abril. Carlos Garcés fue el encargado de anotar el primer gol del partido.