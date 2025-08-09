El futbolista uruguayo le pidió el penal a Hernán Barcos y no falló desde los doce pasos.
Redacción EC
Redacción EC

Alianza Lima visita a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Las Americas, este sábado 9 de agosto, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Pablo Ceppelini (76′) marcó el primero del partido desde el punto penal.

MIRA | Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?

El árbitro recurrió al VAR para revisar una mano de José Ataupillco y decidió marcar la máxima pena a favor de los ‘íntimos’.

