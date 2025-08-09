Universitario recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este sábado 09 de agosto. Jairo Concha (21′) aprovechó un grosero error en salida de los ‘rosados’ y marcó un auténtico golazo para el 1-0 a favor de los ‘cremas’.

El mediocampista recuperó el balón cerca de portería rival y, tras una pared con Álex Valera, sacó el misil imposible para el portero Rivadeneyra.

