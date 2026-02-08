Resumen

¡En la última jugada! Golazo de Christian Bordacahar para el 2-1 de Melgar vs Sporting Cristal | VIDEO
Por Redacción EC

Cuando parecía que el partido iba a terminar igualado, apareció Cristian Bordacahar para darle la victoria 2-1 a Melgar vs. Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo. El gol llegó casi al final del partido (90+7′), cuando Bernardo Cuesta recoge un balón desde la izquierda, hace la pausa en el área y lo ve correr a su compañero. El ‘Chapu’, sin la marca de Maxloren Castro, quedó solo contra el arquero Diego Enríquez y definió fuerte arriba para desatar la locura en Juan Reynoso. Así, el ‘Dominó’ sacó una victoria importante en Lima y es uno de los líderes del Torneo Apertura.

