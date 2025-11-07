Sporting Cristal y Cienciano vienen enfrentándose en el Estadio Alberto Gallardo de Lima por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Un partido clave para los rimenses en su lucha por ingresar a los playoffs del torneo para definir quién acompaña al campeón Universitario en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y quiénes ocupan los cupos Perú 3 y Perú 4.

Sin embargo, los celestes sufrieron un duro golpe en el primer tiempo. Y es que el uruguayo Cristian Souza puso el primer gol para Cienciano a los 39 minutos.

El atacante se animó a rematar desde fuera del área y el balón, tras desviarse en el defensa Miguel Araujo, se metió en el pórtico defendido por Renato Solís.

Al término del primer tiempo, los hinchas no dudaron en recriminar el resultado a los jugadores de Sporting Cristal; mientras que la hinchada de Cienciano fue un solo de aplausos por lo que vienen haciendo sus futbolistas.

