Juan Pablo II recibe a FC Cajamarca en Chongoyape por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 31 de enero. Christian Cueva (53′) marcó el empate 1 a 1 desde el punto penal

‘Aladino’ fue el encargado de ejecutar la pena máxima ante el portero Jonathan Medina. Fiel a su estilo, Cueva engañó a Medina y colocó el balón suavemente en las redes.