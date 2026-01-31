Juan Pablo II recibe a FC Cajamarca en Chongoyape por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 31 de enero. Christian Cueva (53′) marcó el empate 1 a 1 desde el punto penal
MIRAR | Paulo Autuori: “El séptimo extranjero es un crimen, qué clase de recambio generacional es este si no hay espacio para los jóvenes”
‘Aladino’ fue el encargado de ejecutar la pena máxima ante el portero Jonathan Medina. Fiel a su estilo, Cueva engañó a Medina y colocó el balón suavemente en las redes.
