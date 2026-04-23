Los Chankas derrotó 1-0 a Cienciano por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, este jueves 23 de abril. David Gonzáles marcó el único gol del partido en una agónica jugada en el minuto 92.

En una confusa jugada tras un tiro de esquina, el defensor de 29 años quedó solo de cara al arco y le bastó un empujón con la cabeza para el 1-0 sobre los ‘imperiales’.

Con este resultado, ‘Los Guerreros’ recuperaron el liderato del Torneo Apertura con 29 puntos, tres más que Alianza Lima (26 pts.), su principal perseguidor.