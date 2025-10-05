El delantero crema apareció a los 65′ para estirar la ventaja en el Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga 1.
El delantero crema apareció a los 65′ para estirar la ventaja en el Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga 1.
Redacción EC

Diego Churín le dio el gol de la tranquilidad a vs. en el estadio Monumental. A los 65′, el delantero crema apareció de cabeza para marcar el 2-0 y asegurar la victoria por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El tanto vino de una pelota parada. La U sacó un tiro de esquina y el balón le quedó a Jesús Castillo. El volante defensivo envió el centro al corazón del área y allí apareció el argentino, quien definió a placer frente al arco de Matías Vega.

