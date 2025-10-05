Alianza Lima había iniciado el partido con el pie izquierdo, ya que, Escobar puso el 1-0 a favor de los locales a los 2 minutos. Luego el equipo dirigido por Pipo Gorosito tomó la iniciativa y encontró el empate a los 11 minutos con el gol de Barcos, pero fue anulado por fuera de juego. A los 36 minutos, Eryc Castillo, aprovechó un buen pase de Sergio Peña que lo dejó mano a mano con Ítalo Espinoza, el ecuatoriano definió entre las piernas del arquero. Mira el gol aquí.

VIDEO RECOMENDADO Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.