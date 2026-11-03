Alianza Lima se adelantó en el marcador frente a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Un ataque por la banda derecha de Kevin Quevedo, quien remató al arco, hizo que el arquero cuzqueño, Gonzalo Falcón dejé el rebote dentro del área y Eryc Castillo solo tuvo que empujar el balón en la línea del arco. Mira el gol aquí.
Alianza Lima se adelantó en el marcador frente a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Un ataque por la banda derecha de Kevin Quevedo, quien remató al arco, hizo que el arquero cuzqueño, Gonzalo Falcón dejé el rebote dentro del área y Eryc Castillo solo tuvo que empujar el balón en la línea del arco. Mira el gol aquí.
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