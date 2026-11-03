Alianza Lima se adelantó en el marcador frente a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Un ataque por la banda derecha de Kevin Quevedo, quien remató al arco, hizo que el arquero cuzqueño, Gonzalo Falcón dejé el rebote dentro del área y Eryc Castillo solo tuvo que empujar el balón en la línea del arco. Mira el gol aquí.

Alianza Lima se adelantó en el marcador frente a Cienciano en Matute por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Un ataque por la banda derecha de Kevin Quevedo, quien remató al arco, hizo que el arquero cuzqueño, Gonzalo Falcón dejé el rebote dentro del área y Eryc Castillo solo tuvo que empujar el balón en la línea del arco. Mira el gol aquí. 🐍 LA CULEBRA SIEMPRE PICA, APARECIÓ EL GOLEADOR BLANQUIAZUL PARA ROMPER EL EMPATE 🔥 #AlianzaLima 1-0 #Cienciano 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/9tABddVnLG — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.