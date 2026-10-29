Eryc Castillo anotó el gol del 2-1 provisional a favor de Alianza Lima ante Sporting Cristal en el minuto 41-42 del primer tiempo, durante el partido disputado por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Luis Iberico abrió la cuenta rápidamente para Sporting Cristal con un gol de cabeza a los 5 minutos. Jairo Vélez marcó el empate para Alianza Lima tras ser asistido por el propio Eryc Castillo. Y minutos después, antes del descanso, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo conectó un potente remate en el área para batir las redes celestes y darle la vuelta al marcador de forma parcial.