Alianza Lima golpeó primero en Matute. En pleno desarrollo del encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el ecuatoriano Eryc Castillo apareció para romper la paridad y desatar la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul toma ventaja en un partido que todavía se mantiene en juego.

La acción del gol tuvo como protagonista a Luis Advíncula, quien proyectó por la banda derecha y lanzó un centro preciso al área. En ese escenario, Castillo se impuso a la marca y conectó de cabeza para vencer al arquero rival, firmando el 1-0 con una definición que reflejó oportunismo y buena lectura ofensiva.

El tanto llegó en un momento clave para los dirigidos por Pablo Guede, que buscaban imponer condiciones en casa y sostener su protagonismo en el campeonato. La conexión entre Advíncula y Castillo terminó siendo determinante para inclinar, al menos de manera parcial, el trámite del encuentro.

Con este resultado momentáneo, Alianza Lima alcanza los 20 puntos y se ubica en lo más alto de la tabla del Apertura, igualando la línea de Los Chankas, que en esta jornada vencieron 3-2 a Sporting Cristal en Andahuaylas . La lucha por el liderato se mantiene intensa mientras el partido en Matute aún no llega a su final.