Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Eryc Castillo puso el 1-0 para Alianza ante Juan Pablo II
Eryc Castillo puso el 1-0 para Alianza ante Juan Pablo II
Por Redacción EC

Alianza Lima golpeó primero en Matute. En pleno desarrollo del encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el ecuatoriano Eryc Castillo apareció para romper la paridad y desatar la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul toma ventaja en un partido que todavía se mantiene en juego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.