Alianza Lima golpeó primero en Matute. En pleno desarrollo del encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el ecuatoriano Eryc Castillo apareció para romper la paridad y desatar la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul toma ventaja en un partido que todavía se mantiene en juego.
Alianza Lima golpeó primero en Matute. En pleno desarrollo del encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el ecuatoriano Eryc Castillo apareció para romper la paridad y desatar la celebración en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul toma ventaja en un partido que todavía se mantiene en juego.
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La acción del gol tuvo como protagonista a Luis Advíncula, quien proyectó por la banda derecha y lanzó un centro preciso al área. En ese escenario, Castillo se impuso a la marca y conectó de cabeza para vencer al arquero rival, firmando el 1-0 con una definición que reflejó oportunismo y buena lectura ofensiva.
El tanto llegó en un momento clave para los dirigidos por Pablo Guede, que buscaban imponer condiciones en casa y sostener su protagonismo en el campeonato. La conexión entre Advíncula y Castillo terminó siendo determinante para inclinar, al menos de manera parcial, el trámite del encuentro.
Con este resultado momentáneo, Alianza Lima alcanza los 20 puntos y se ubica en lo más alto de la tabla del Apertura, igualando la línea de Los Chankas, que en esta jornada vencieron 3-2 a Sporting Cristal en Andahuaylas . La lucha por el liderato se mantiene intensa mientras el partido en Matute aún no llega a su final.