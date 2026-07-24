Facundo Callejo sorprendió a Universitario al marcar un gol de cabeza para Cusco FC en un duelo intenso por la Liga 1. El tanto llegó tras un preciso centro desde la banda derecha, que el atacante aprovechó elevándose en el área para vencer al arquero rival y abrir el marcador. La anotación silenció a la defensa crema y reflejó el buen momento del conjunto cusqueño, que presionó constantemente en la altura. Con este gol, Callejo se consolidó como una de las principales armas ofensivas de su equipo en un partido clave del torneo peruano.

Facundo Callejo sorprendió a Universitario al marcar un gol de cabeza para Cusco FC en un duelo intenso por la Liga 1. El tanto llegó tras un preciso centro desde la banda derecha, que el atacante aprovechó elevándose en el área para vencer al arquero rival y abrir el marcador. La anotación silenció a la defensa crema y reflejó el buen momento del conjunto cusqueño, que presionó constantemente en la altura. Con este gol, Callejo se consolidó como una de las principales armas ofensivas de su equipo en un partido clave del torneo peruano. ⚽️¡GOL DE FACUNDO CALLEJO!#Universitario 1-1 #Cusco



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