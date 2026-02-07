Lo empata con polémica: Callejo puso el 1-1 de Cusco FC ante Universitario de penal tras revisión del VAR

Resumen

Callejo puso el 1-1 de Cusco FC ante Universitario de penal tras revisión del VAR
Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC desde el punto penal a los 89 minutos, en una jugada que desató la máxima tensión en el Inca Garcilaso de la Vega. El árbitro cobró la falta luego de revisar en el VAR una mano de Williams Riveros dentro del área, acción por la que el defensor crema fue amonestado. La decisión generó un fuerte reclamo de todos los jugadores de Universitario, que rodearon al juez exigiendo una revisión más prolongada, pero finalmente el cobro se mantuvo.

