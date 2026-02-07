Lo empata con polémica: Callejo puso el 1-1 de Cusco FC ante Universitario de penal tras revisión del VAR

Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC desde el punto penal a los 89 minutos, en una jugada que desató la máxima tensión en el Inca Garcilaso de la Vega. El árbitro cobró la falta luego de revisar en el VAR una mano de Williams Riveros dentro del área, acción por la que el defensor crema fue amonestado. La decisión generó un fuerte reclamo de todos los jugadores de Universitario, que rodearon al juez exigiendo una revisión más prolongada, pero finalmente el cobro se mantuvo.

Con la determinación tomada, Callejo asumió la responsabilidad y definió con frialdad, engañando al portero y desatando el festejo del cuadro local. El gol cayó en el tramo final de un partido que Universitario había controlado parcialmente tras adelantarse con el tanto de Álex Valera, pero que en la recta final se inclinó hacia un Cusco FC insistente, decidido a no dejar escapar puntos en casa.

El 1-1 deja un cierre electrizante a falta de pocos minutos, con ambos equipos volcados al ataque en busca del gol que les permita llevarse el triunfo. Mientras Cusco FC intenta aprovechar el envión emocional del empate, Universitario busca reponerse rápidamente del golpe y reencontrar la solidez que mostró en gran parte del encuentro. El desenlace sigue abierto en un Garcilaso que vive el partido a todo volumen.