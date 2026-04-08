¡Por fin llegó! Golazo de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs Cerro Porteño | VIDEO

Sporting Cristal sacó ventaja al marcar el 1-0 sobre Cerro Porteño a los 82′ en el partido por el Grupo F de la Copa Libertadores. El braslieño Felipe Vizeu apareció en el área para abrir el marcador y desatar la alegría entre los hinchas celestes en el Miguel Grau del Callao. Pese a que ingresó en el segundo tiempo, Vizeu fue decisivo en los metros finales: Yoshimar Yotún sacó un centro al segundo palo y el delantero celeste se lanzó con todo para desviar la pelota y batir al arquero del ‘Ciclón’. Así, el equipo de Zé Ricardo logró la ventaja y los tres puntos en el debut copero.

Sporting Cristal sacó ventaja al marcar el 1-0 sobre Cerro Porteño a los 82′ en el partido por el Grupo F de la Copa Libertadores. El braslieño Felipe Vizeu apareció en el área para abrir el marcador y desatar la alegría entre los hinchas celestes en el Miguel Grau del Callao. Pese a que ingresó en el segundo tiempo, Vizeu fue decisivo en los metros finales: Yoshimar Yotún sacó un centro al segundo palo y el delantero celeste se lanzó con todo para desviar la pelota y batir al arquero del ‘Ciclón’. Así, el equipo de Zé Ricardo logró la ventaja y los tres puntos en el debut copero. ¿FUE UN TACO AÉREO? Centro de Yotún y definición de Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal contra Cerro Porteño en la fecha 1 del Grupo F.



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