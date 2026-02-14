Resumen

¡Apareció el ‘9′! Golazo de ‘chalaca’ de Felipe Vizeu para el 1-0 de Cristal vs Juan Pablo II en Chongoyape
Por Redacción EC

Apareció el ‘9′. Sporting Cristal se puso adelante en el marcador ante Juan Pablo II tras un gol de Felipe Vizeu en el primer tiempo. El delantero brasileño anotó de ‘chalaca’, aunque forzada, para poner el 1-0 en el partido. La jugada ocurrió a los 9′, cuando Cristian Benavente envió un centro peligroso al área para Catriel Cabellos. Vizeu remató en primera instancia, la defensa rechazó, pero el rebote le quedó en el aire al atacante celeste y no dudó en rematar de espaldas al arco. Golazo y a celebrar en Chongoyape.

