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Edison Flores puso el 1-1 de la U ante Alianza Atlético.
Edison Flores puso el 1-1 de la U ante Alianza Atlético.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana se vienen enfrentando esta noche en el Estadio Monumental en un encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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