Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana se vienen enfrentando esta noche en el Estadio Monumental en un encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luego de la sorpresiva anotación de Valentín Robaldo (47′) que silenció el recinto deportivo de la institución merengue, Edison Flores apareció para igualar las cosas y desatar la locura entre sus hinchas.

A los 51′, cuatro minutos después del tanto visitante, el ‘Orejas’ apareció en el área para decretar la igualdad momentánea.

Flores marcó un gol con la camiseta merengue un año después. La última vez fue en mayo del año pasado. Desde entonces fue perdiendo protagonismo que intenta volver a tener en esta recta final del Apertura.

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