El ‘Bambino’ volvió a aparecer para adelantar a Universitario en el Monumental, en un partido clave por el Clausura.
El ‘Bambino’ volvió a aparecer para adelantar a Universitario en el Monumental, en un partido clave por el Clausura.
Por Redacción EC

Universitario volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 59 minutos, Gianluca Lapadula convirtió en gol un penal y anotó el 2-1 ante CD Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero crema no falló desde los doce pasos y desató nuevamente la celebración en el Estadio Monumental.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?