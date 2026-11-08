Universitario volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 59 minutos, Gianluca Lapadula convirtió en gol un penal y anotó el 2-1 ante CD Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero crema no falló desde los doce pasos y desató nuevamente la celebración en el Estadio Monumental.

La jugada nació de una falta sobre Alex Valera dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y, tras observar las imágenes, decidió señalar el punto de penal. Lapadula tomó la responsabilidad y ejecutó con precisión para devolverle la ventaja al equipo merengue.

Con este resultado parcial, Universitario vuelve a estar en ventaja en un encuentro determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El partido todavía está en desarrollo y los cremas buscan asegurar tres puntos fundamentales en su camino hacia el título.