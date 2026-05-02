Alianza Lima recibe a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado 2 de mayo. Federico Girotti (76′) anotó su primer gol con camiseta ‘íntima’ para el 2-0 sobre Moquegua.

El delantero argentino encontró el balón en el área rival con tiempo y espacio. Tras la media vuelta no dudó en sacar el disparo ante la pasividad de los defensores.

Todo el plantel de Alianza Lima se abalanzó sobre Girotti para festejar el gol que el delantero tanto necesitaba.