Alianza Lima recibe a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este jueves 16 de octubre. Paolo Guerrero (29′) marcó el 1-0 a favor de los ‘íntimos’ desde el punto penal.

El mismo delantero ocasionó el penal luego de que su disparo chocara en la mano de Da Campo. Con este gol, el ‘Depredador’ anotó su gol número 13 de la temporada.

