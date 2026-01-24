Alianza Lima recibe a Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado 24 de enero, en el marco de la ‘Noche Blanquiazul 2026. Paolo Guerrero fue el responsable de alzar a toda la hinchada con dos golazos.

El delantero peruano apareció (29′), en primera instancia, tras un rebote del portero St Clair y marcó el 1-0 con la portería completamente vacía con un ligero golpe de cabeza.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Cinco minutos después (34′), el ‘Depredador’ recibió un preciso pase de Eryc Castillo y colocó el balón lejos de las posibilidades del portero de Inter Miami.