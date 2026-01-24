El delantero peruano anotó un doblete en el primer tiempo del duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi.
El delantero peruano anotó un doblete en el primer tiempo del duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi.
Redacción EC
Redacción EC

Alianza Lima recibe a Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado 24 de enero, en el marco de la ‘Noche Blanquiazul 2026. Paolo Guerrero fue el responsable de alzar a toda la hinchada con dos golazos.

MIRAR | Alianza-Inter Miami EN VIVO GRATIS: ver transmisión de la Noche Blanquiazul 2026

El delantero peruano apareció (29′), en primera instancia, tras un rebote del portero St Clair y marcó el 1-0 con la portería completamente vacía con un ligero golpe de cabeza.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Cinco minutos después (34′), el ‘Depredador’ recibió un preciso pase de Eryc Castillo y colocó el balón lejos de las posibilidades del portero de Inter Miami.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC