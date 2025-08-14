Redacción EC
Universitario de Deportes recibe a Palmeiras en el Estadio Monumental por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez (7′) marcó de penal el 1-0 a favor del ‘Verdao’.

MIRA | Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi

Matías Di Benedetto impidió el avance de Vitor Roque en el área ‘crema’ y el árbitro no dudó en marcar el penal. El capitán del conjunto brasileño fue el encargado de ejecutar la máxima pena y no falló.

Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores 2025
Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

