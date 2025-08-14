Universitario de Deportes recibe a Palmeiras en el Estadio Monumental por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez (7′) marcó de penal el 1-0 a favor del ‘Verdao’.
Matías Di Benedetto impidió el avance de Vitor Roque en el área ‘crema’ y el árbitro no dudó en marcar el penal. El capitán del conjunto brasileño fue el encargado de ejecutar la máxima pena y no falló.
