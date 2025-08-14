Universitario de Deportes recibe a Palmeiras en el Estadio Monumental por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez (7′) marcó de penal el 1-0 a favor del ‘Verdao’.

Matías Di Benedetto impidió el avance de Vitor Roque en el área ‘crema’ y el árbitro no dudó en marcar el penal. El capitán del conjunto brasileño fue el encargado de ejecutar la máxima pena y no falló.

¡¡GOL DE PALMEIRAS!! El paraguayo Gustavo Gómez la cruzó y marcó el 1-0 del Verdao ante Universitario en el amanecer del partido.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FbafQYCQ60 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

