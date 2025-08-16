Alianza Lima vence 1-0 a ADT con un golazo a lo ‘Panenka’ de Hernán Barcos. Por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el cuadro blanquiazul busca sellar su tercera victoria en el certamen.

En un inicio de segundo tiempo arrollador, los íntimos lograron ponerse arriba en el marcador tras un penal sancionado por el árbitro el árbitro Julio Quiroz a instancias del VAR.

A los 48 minutos, Hernán Barcos cayó en el área del cuadro tarmeño tras un pisotón del volante Axel Moyano. El partido continuó y culminó con un remate desde fuera del área de Sergio Peña; sin embargo, el juez recibió el llamado de los encargados del VAR para que revise la jugada.

Mira el penal que le cometieron a Hernán Barcos:

Tras revisar las tomas, Quiroz no dudó en sancionar la falta de Moyano sobre Barcos. El propio ‘Pirata’ tomó el balón, se paró frente al portero Carlos Grados y ejecutó su penal picando el balón a lo ‘Panenka’. Una sutileza que celebró el hincha en Matute.

Con el triunfo transitorio, los íntimos suman once puntos en el Torneo Clausura y se ponen a cinco del líder Sporting Cristal. De esta manera llegarán con el ánimo a tope a su encuentro por la Copa Sudamericana ante U Católica a mitad de semana.

Disfruta el golazo de penal de Hernán Barcos:

🏴‍☠️😮‍💨 Pfff, la PANENKA de Hernán Barcos con Alianza Lima pic.twitter.com/pAVhmdCiuh — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 17, 2025

