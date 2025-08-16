Alianza Lima vence 1-0 a ADT con un golazo a lo ‘Panenka’ de Hernán Barcos. Por la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el cuadro blanquiazul busca sellar su tercera victoria en el certamen.
LEE: Gorosito, el rompe maldiciones elogiado en Sudamérica: un récord de 47 años y por qué ya es historia en Alianza cómo Hohberg y Pinto
En un inicio de segundo tiempo arrollador, los íntimos lograron ponerse arriba en el marcador tras un penal sancionado por el árbitro el árbitro Julio Quiroz a instancias del VAR.
Newsletter exclusivo para suscriptores
A los 48 minutos, Hernán Barcos cayó en el área del cuadro tarmeño tras un pisotón del volante Axel Moyano. El partido continuó y culminó con un remate desde fuera del área de Sergio Peña; sin embargo, el juez recibió el llamado de los encargados del VAR para que revise la jugada.
- Mira el penal que le cometieron a Hernán Barcos:
Tras revisar las tomas, Quiroz no dudó en sancionar la falta de Moyano sobre Barcos. El propio ‘Pirata’ tomó el balón, se paró frente al portero Carlos Grados y ejecutó su penal picando el balón a lo ‘Panenka’. Una sutileza que celebró el hincha en Matute.
Con el triunfo transitorio, los íntimos suman once puntos en el Torneo Clausura y se ponen a cinco del líder Sporting Cristal. De esta manera llegarán con el ánimo a tope a su encuentro por la Copa Sudamericana ante U Católica a mitad de semana.
- Disfruta el golazo de penal de Hernán Barcos:
*******
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC