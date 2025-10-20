Hernán Barcos apareció en los minutos finales para asegurar la victoria en la altura. A los 90+1′, el ‘Pirata’ eludió a un defensor y definió cruzado de zurda para colocar el 2-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La jugada fue rápida, pero eficaz. Carlos Zambrano recuperó un balón en campo contrario y lanzó un pase largo para el ‘Pirata’, quien pisó el área, amagó a su defensor y no perdonó frente al arco de Ángel Zamudio. Ese tanto le dio tranquilidad al equipo y fue el número 14 de esta temporada.

Así fue el gol del 2-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo gracias a Hernán Barcos.#Liga1TeApuesto pic.twitter.com/C3nrIuG6MJ — videosvirales (@top_videos_top) October 20, 2025

