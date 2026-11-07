Sporting Cristal visita a ADT en el estadio Unión de Tarma por la joranda 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El primer tiempo llegaba a su fin y ambos equipos igualaban 0-0, sin embargo, en un balón detenido, Hernán Barcos de cabeza marcaba el 1-0 a favor de los rimenses a los 47 minutos, con un poco de suspenso, ya que el balón entró al arco y luego salió. Mira el gol del ‘Pirata’ aquí.
Sporting Cristal visita a ADT en el estadio Unión de Tarma por la joranda 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El primer tiempo llegaba a su fin y ambos equipos igualaban 0-0, sin embargo, en un balón detenido, Hernán Barcos de cabeza marcaba el 1-0 a favor de los rimenses a los 47 minutos, con un poco de suspenso, ya que el balón entró al arco y luego salió. Mira el gol del ‘Pirata’ aquí.
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