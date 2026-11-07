Sporting Cristal visita a ADT en el estadio Unión de Tarma por la joranda 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El primer tiempo llegaba a su fin y ambos equipos igualaban 0-0, sin embargo, en un balón detenido, Hernán Barcos de cabeza marcaba el 1-0 a favor de los rimenses a los 47 minutos, con un poco de suspenso, ya que el balón entró al arco y luego salió. Mira el gol del ‘Pirata’ aquí.

Sporting Cristal visita a ADT en el estadio Unión de Tarma por la joranda 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El primer tiempo llegaba a su fin y ambos equipos igualaban 0-0, sin embargo, en un balón detenido, Hernán Barcos de cabeza marcaba el 1-0 a favor de los rimenses a los 47 minutos, con un poco de suspenso, ya que el balón entró al arco y luego salió. Mira el gol del ‘Pirata’ aquí. ⚽️¡GOL DE HERNÁN BARCOS! El 'pirata' abrió el marcador en Tarma. #ADT 0-1 #SportingCristal 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/DsBndg3lcU — L1MAX (@L1MAX_) November 7, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.