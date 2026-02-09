¡Apareció el ‘Pirata’! Hernán Barcos marcó golazo para el 1-0 de FC Cajamarca sobre Garcilaso

FC Cajamarca recibe a Deportivo Garcilaso, este martes 9 de febrero, por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Hernán Barcos (50′) apareció en escena para marcar un golazo y darle la ventaja a los locales.

El ‘Pirata’ robó el balón en tres cuartos del campo y se sacó a tres jugadores de encima para llegar al área rival. Aquí, el delantero de 42 años es infalible y derrotó sin problemas al portero Zubczuk.