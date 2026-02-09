Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El delantero argentino lleva tres goles en dos partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)
El delantero argentino lleva tres goles en dos partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)
Por Redacción EC

FC Cajamarca recibe a Deportivo Garcilaso, este martes 9 de febrero, por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Hernán Barcos (50′) apareció en escena para marcar un golazo y darle la ventaja a los locales.

MIRAR | “Hay que rezar y prender velas a nuestros futbolistas; sino así venga Guardiola no cambiará nada”: Solano y el reto de Mano Menezes con Perú

El ‘Pirata’ robó el balón en tres cuartos del campo y se sacó a tres jugadores de encima para llegar al área rival. Aquí, el delantero de 42 años es infalible y derrotó sin problemas al portero Zubczuk.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¡Apareció el ‘Pirata’! Hernán Barcos marcó golazo para el 1-0 de FC Cajamarca sobre Garcilaso
Fútbol peruano

¡Apareció el ‘Pirata’! Hernán Barcos marcó golazo para el 1-0 de FC Cajamarca sobre Garcilaso

FC Cajamarca 1 - 0 Deportivo Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 2026
Fútbol peruano

FC Cajamarca 1 - 0 Deportivo Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 2026

Rafael Guzmán se perfila como líder del recambio y apunta alto con la selección
Peruanos en el mundo

Rafael Guzmán se perfila como líder del recambio y apunta alto con la selección

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?
ECData

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?