¡Apareció el ‘Pirata’! Hernán Barcos marcó golazo para el 1-0 de FC Cajamarca sobre Garcilaso

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
FC Cajamarca recibe a Deportivo Garcilaso, este martes 9 de febrero, por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Hernán Barcos (50′) apareció en escena para marcar un golazo y darle la ventaja a los locales.
MIRAR | “Hay que rezar y prender velas a nuestros futbolistas; sino así venga Guardiola no cambiará nada”: Solano y el reto de Mano Menezes con Perú
El ‘Pirata’ robó el balón en tres cuartos del campo y se sacó a tres jugadores de encima para llegar al área rival. Aquí, el delantero de 42 años es infalible y derrotó sin problemas al portero Zubczuk.
Seguir temas